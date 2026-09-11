Описание товара Память оперативная PATRIOT DDR 4 DIMM 32Gb (16Gb*2) 3200Mhz (PVE2432G320C8K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подходит для модернизации игрового компьютера или производительной рабочей станции. Суммарного объёма 32 ГБ достаточно для комфортной игры в современные проекты на высоких настройках с одновременной работой стриминговых программ и общением в дискорде, а также для работы с тяжёлыми приложениями для монтажа видео или инженерного моделирования. Для базовых офисных задач он избыточен, а для экстремального оверклокинга существуют более скоростные решения, поэтому данный вариант представляет собой оптимальный баланс ёмкости и скорости для большинства продвинутых пользователей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами комплект модулей оперативной памяти стандарта DDR4. Это поколение обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3, оставаясь актуальным для современных платформ Intel и AMD. Форм-фактор DIMM однозначно указывает, что планки предназначены для установки в настольный компьютер или сервер, и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в повышении минимального FPS и снижении просадок, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет обработку больших массивов данных и рендеринг, делая систему более отзывчивой при многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL (CAS Latency) для данной памяти составляет 16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Стандартное напряжение для работы на этой частоте составляет 1.35 В. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR4, то есть с платформами Intel серий 600 и выше или AMD на сокетах AM4 и новее. Важно помнить, что для корректной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходим процессор с поддержкой таких частот и соответствующая материнская плата, а также может потребоваться актуальная версия BIOS. Всегда сверяйте поколение памяти (DDR4) с типом слотов на вашей плате, так как они физически не взаимозаменяемы с DDR3 или DDR5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует стабильности и долговечности памяти. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленным башенным кулером процессора. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных сборок, где на первом месте стоит функциональность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей. Такая комплектность изначально рассчитана для работы в двухканальном режиме при установке планок в соответствующие слоты материнской платы, что практически удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и ощутимо повышает общую производительность системы. Для расширения объёма в будущем рекомендуется приобретать точно такой же комплект, чтобы избежать потенциальной несовместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с физической несовместимостью DDR4 с другими поколениями памяти, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно такие слоты. Заявленная частота 3200 МГц достигается через профиль XMP, и на некоторых бюджетных материнских платах или с устаревшим BIOS система может не выйти на этот режим, ограничившись стандартными 2133 или 2400 МГц. Этот комплект — отличный выбор для тех, кто собирает или обновляет ПК для игр и работы, ищет стабильные 32 ГБ объёма с хорошей скоростью без излишков в виде подсветки, но если ваш бюджет ограничен, а задачи просты, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой или объёмом.