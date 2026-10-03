Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB
Бюджетная видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 станет экономичным приобретением для офисного компьютера и мультимедийной машины. Благодаря своему низкому потреблению энергии (19 Вт) она поможет экономить средства, но при этом обеспечивать качественное воспроизведение видео Full HD качества в разрешении 4096х2160 точек. Видеочипсет карты имеет частоту 954 Гц и 2 Гб оперативной памяти DDR3. Карта подойдет к материнской плате оснащенной стандартным слотом PCI-E. Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 поддерживает современные визуальные технологии DirectX 12/OpenGL, что позволяет ей качественно отображать современные визуальные эффекты и работать с 3D графикой. Модель позволит играть в некоторые нетребовательные к «железу» игры. Она оснащена однослотовой системой охлаждения (радиатор и 1 вентилятор).
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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