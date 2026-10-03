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Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB

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Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 1
Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 2
Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 3
Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 4
Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 5
Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 6
Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 7
Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 8
Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 9
Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 497799
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB
4 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI, VGA
Длина видеокарты (PCB), мм
144
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х5
Вес, г.
300

Описание товара Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB

Бюджетная видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 станет экономичным приобретением для офисного компьютера и мультимедийной машины. Благодаря своему низкому потреблению энергии (19 Вт) она поможет экономить средства, но при этом обеспечивать качественное воспроизведение видео Full HD качества в разрешении 4096х2160 точек. Видеочипсет карты имеет частоту 954 Гц и 2 Гб оперативной памяти DDR3. Карта подойдет к материнской плате оснащенной стандартным слотом PCI-E. Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 поддерживает современные визуальные технологии DirectX 12/OpenGL, что позволяет ей качественно отображать современные визуальные эффекты и работать с 3D графикой. Модель позволит играть в некоторые нетребовательные к «железу» игры. Она оснащена однослотовой системой охлаждения (радиатор и 1 вентилятор).

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI, VGA
Длина видеокарты (PCB), мм
144
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бюджетная видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 станет экономичным приобретением для офисного компьютера и мультимедийной машины. Благодаря своему низкому потреблению энергии (19 Вт) она поможет экономить средства, но при этом обеспечивать качественное воспроизведение видео Full HD качества в разрешении 4096х2160 точек. Видеочипсет карты имеет частоту 954 Гц и 2 Гб оперативной памяти DDR3. Карта подойдет к материнской плате оснащенной стандартным слотом PCI-E. Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 поддерживает современные визуальные технологии DirectX 12/OpenGL, что позволяет ей качественно отображать современные визуальные эффекты и работать с 3D графикой. Модель позволит играть в некоторые нетребовательные к «железу» игры. Она оснащена однослотовой системой охлаждения (радиатор и 1 вентилятор).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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