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Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 064G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 064G

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Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 064G - фото 1
Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 064G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
1500
Скорость записи
800
  • Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 064G - фото 1
  • Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 064G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497427
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
1500
Скорость записи
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х28х17
Вес, г.
16

Описание товара Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 064G

Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B [SDCFE-064G-GN4NN] порадует стабильной работы и высокой скоростью обработки данных при использовании в самых суровых условиях. С этим накопителем можно задействовать все технические возможности фотооборудования при съемке в режиме RAW, этому способствуют высокие показатели скорости записи (800 Мбайт/сек) и чтения (1500 Мбайт/сек). Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B [SDCFE-064G-GN4NN] располагает 64 Гб свободного объема, что удовлетворяет спрос подавляющего большинства

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 064G




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
1500
Скорость записи
800
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B [SDCFE-064G-GN4NN] порадует стабильной работы и высокой скоростью обработки данных при использовании в самых суровых условиях. С этим накопителем можно задействовать все технические возможности фотооборудования при съемке в режиме RAW, этому способствуют высокие показатели скорости записи (800 Мбайт/сек) и чтения (1500 Мбайт/сек). Карта памяти SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B [SDCFE-064G-GN4NN] располагает 64 Гб свободного объема, что удовлетворяет спрос подавляющего большинства
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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