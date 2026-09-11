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Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011, сатин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011, сатин

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Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 1
Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 2
Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 3
Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 4
Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 5
Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 6
Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
270
Длина излива
196
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 1
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 2
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 3
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 4
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 5
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 6
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496922
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Аэратор, дивертор, излив
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
196
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011, сатин

Смесители X-Joy по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством Brandis, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011, сатин




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Аэратор, дивертор, излив
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
196
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством Brandis, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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