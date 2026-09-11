Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011, сатин
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011, сатин
Смесители X-Joy по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством Brandis, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.
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