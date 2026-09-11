Top.Mail.Ru
Рамка Manfrotto MVDDFP для iPad PRO 12,9" консоли управления Digital Director купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рамка Manfrotto MVDDFP для iPad PRO 12,9" консоли управления Digital Director

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рамка Manfrotto MVDDFP для iPad PRO 12,9&quot; консоли управления Digital Director - фото 1
Рамка Manfrotto MVDDFP для iPad PRO 12,9&quot; консоли управления Digital Director - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рамка
  • Рамка Manfrotto MVDDFP для iPad PRO 12,9&quot; консоли управления Digital Director - фото 1
  • Рамка Manfrotto MVDDFP для iPad PRO 12,9&quot; консоли управления Digital Director - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496520
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рамка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Рамка Manfrotto MVDDFP для iPad PRO 12,9" консоли управления Digital Director

Рамка Digital Director позволяет использовать ваш Digital Director с различными моделями iPad. Просто открутите 6 винтов для замены существующей рамки на новую для iPad Pro 12, 9”, и Digital Director готов к работе с вашим новым девайсом. Рамка комплектуется ключом TORX и 6 запасными винтами. TORX - торговая марка, зарегистрированная Acument Intellectual Properties, LLC в Соединенных штатах Америки.

Отзывы о товаре Рамка Manfrotto MVDDFP для iPad PRO 12,9" консоли управления Digital Director




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рамка
Страна производитель
Китай
Описание
Рамка Digital Director позволяет использовать ваш Digital Director с различными моделями iPad. Просто открутите 6 винтов для замены существующей рамки на новую для iPad Pro 12, 9”, и Digital Director готов к работе с вашим новым девайсом. Рамка комплектуется ключом TORX и 6 запасными винтами. TORX - торговая марка, зарегистрированная Acument Intellectual Properties, LLC в Соединенных штатах Америки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рамка Manfrotto MVDDFP для iPad PRO 12,9" консоли управления Digital Director - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...