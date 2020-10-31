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Кулер Deepcool Beta 11

Артикул: 49620
  • Вентилятор для процессора Deepcool BETA 11 - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool BETA 11 - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool BETA 11 - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool BETA 11 - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool BETA 11 - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool BETA 11 - фото 3
720 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49620
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketAM3+
SocketFM2
Уровень шума31 дБ
СовместимостьBusiness Class Athlon
СовместимостьBusiness Class Athlon FX
СовместимостьAthlon II X2
СовместимостьAthlon II X3
СовместимостьAthlon II X4
СовместимостьPhenom X3
СовместимостьAMD Phenom X4
СовместимостьAthlon X2
СовместимостьSempron
Регулятор оборотовнет
Наличие тепловых трубокнет
Назначениедля процессора
Ширина, см11
SocketAM3
SocketFM2+
SocketAM2
SocketAM2+
SocketS939
SocketS940
SocketFM1
Материал радиатораалюминий
Вес, кг0.384
Диаметр вентилятора, мм92
Длина, см10
Высота, см9
ПроизводствоКитай
Тип коннектора3-pin
Максимальная скорость вращения, об/мин2200
Минимальная скорость вращения, об/мин2200
Диаметр - 92 мм. Уровень шума - 31 дБ


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Самовывоз невозможен
Кулер Deepcool Beta 11 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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