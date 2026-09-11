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SSD Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G)

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Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G) - фото 1
Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Энергопотребление
1.34
  • Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G) - фото 1
  • Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496147
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
1.34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G)

240 ГБ SSD-накопитель Hikvision C100 [HS-SSD-C100/240G] соответствует форм-фактору 2.5”, так что смонтировать его получится как в системном блоке ПК, так и в ноутбуке. Разработанный на основе чипов флеш-памяти со структурой TLC 3D NAND модуль долговременной памяти емкостью 240 ГБ присоединяется к интерфейсу SATA III. Он демонстрирует высокие значения скорости как чтения (до 550 МБайт/сек), так и записи (порядка 450 МБайт/сек) данных, так что благодаря ему вы сможете уменьшить время загрузки ОС и всего софта, запускаемого на компьютере. Среди достоинств SSD Hikvision C100 [HS-SSD-C100/240G] необходимо отметить малое энергопотребление на уровне 1.34 Вт. Данная особенность делает накопитель востребованным в ноутбуке, который с данным устройством получит большую автономность и сможет проработать дольше от аккумулятора. Устройство поддерживает команду TRIM, благодаря которой происходит очистка ячеек памяти с неиспользуемыми данными.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
1.34
Страна производитель
Китай
Описание
240 ГБ SSD-накопитель Hikvision C100 [HS-SSD-C100/240G] соответствует форм-фактору 2.5”, так что смонтировать его получится как в системном блоке ПК, так и в ноутбуке. Разработанный на основе чипов флеш-памяти со структурой TLC 3D NAND модуль долговременной памяти емкостью 240 ГБ присоединяется к интерфейсу SATA III. Он демонстрирует высокие значения скорости как чтения (до 550 МБайт/сек), так и записи (порядка 450 МБайт/сек) данных, так что благодаря ему вы сможете уменьшить время загрузки ОС и всего софта, запускаемого на компьютере. Среди достоинств SSD Hikvision C100 [HS-SSD-C100/240G] необходимо отметить малое энергопотребление на уровне 1.34 Вт. Данная особенность делает накопитель востребованным в ноутбуке, который с данным устройством получит большую автономность и сможет проработать дольше от аккумулятора. Устройство поддерживает команду TRIM, благодаря которой происходит очистка ячеек памяти с неиспользуемыми данными.


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