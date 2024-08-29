Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%1 140 руб. 1 350 руб.
В наличии
Код товара: 495706
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 140 руб. -16%
1 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Количество поддонов
2
Материал поддонов
пластик
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
400
Описание товара Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910)
Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 – оригинальные аксессуары для сушилки овощей и фруктов Kitfort КТ-1910. В комплект входят 2 поддона. Аксессуары из набора Kitfort КТ-1900-02 изготовлены из пластика.
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Количество поддонов
2
Материал поддонов
пластик
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 – оригинальные аксессуары для сушилки овощей и фруктов Kitfort КТ-1910. В комплект входят 2 поддона. Аксессуары из набора Kitfort КТ-1900-02 изготовлены из пластика.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные поддоны для пастилы! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Буть более приемлемая цена купил бы на все полки, а так пару штук. Подошли идеально.
Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) - по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910)
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные поддоны для пастилы! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Буть более приемлемая цена купил бы на все полки, а так пару штук. Подошли идеально.