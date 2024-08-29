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Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910)

2 Отзывы
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Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) - фото 1
Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) - фото 2
Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) - фото 3
Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
  • Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) - фото 1
  • Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) - фото 2
  • Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) - фото 3
  • Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 140 руб.  1 350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 495706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910)
1 140 руб. -16%
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аксессуар
Количество поддонов
2
Материал поддонов
пластик
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
400

Описание товара Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910)

Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 – оригинальные аксессуары для сушилки овощей и фруктов Kitfort КТ-1910. В комплект входят 2 поддона. Аксессуары из набора Kitfort КТ-1900-02 изготовлены из пластика.

Отзывы о товаре Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910)

Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные поддоны для пастилы! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2023
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Буть более приемлемая цена купил бы на все полки, а так пару штук. Подошли идеально.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аксессуар
Количество поддонов
2
Материал поддонов
пластик
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 – оригинальные аксессуары для сушилки овощей и фруктов Kitfort КТ-1910. В комплект входят 2 поддона. Аксессуары из набора Kitfort КТ-1900-02 изготовлены из пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные поддоны для пастилы! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2023
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Буть более приемлемая цена купил бы на все полки, а так пару штук. Подошли идеально.


Набор сменных аксессуаров Kitfort КТ-1900-02 (для Kitfort КТ-1910) - по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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