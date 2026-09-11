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Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт

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Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт - фото 1
Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт - фото 2
Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Соковыжималка
нет
  • Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт - фото 1
  • Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт - фото 2
  • Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495398
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Характеристики

Бренд
Белвар
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Мытье в посудомоечной машине
да
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
для домашней колбасы
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
43х42х23
Вес, кг.
4.3

Описание товара Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт

Мощность номинальная - 220 Вт (максимальная - 1000 Вт) / Производительность 0.6 кг/мин / Система реверса есть / Материал корпуса пластик/ Насадка для приготовления колбас есть/ Насадка для шинковки есть/



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт




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Характеристики
Бренд
Белвар
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Мытье в посудомоечной машине
да
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
для домашней колбасы
Страна производитель
Беларусь
Описание
Мощность номинальная - 220 Вт (максимальная - 1000 Вт) / Производительность 0.6 кг/мин / Система реверса есть / Материал корпуса пластик/ Насадка для приготовления колбас есть/ Насадка для шинковки есть/


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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