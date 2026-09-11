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Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный

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Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный - фото 1
Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный - фото 2
Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
автонаведение
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495329
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
автонаведение
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
11.2

Описание товара Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный

Рефлектор Ньютона Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO установлен на настольную компьютеризированную монтировку Добсона, отличается высокой светосилой, хорошо подходит для визуальных наблюдений дальнего космоса и при желании может использоваться для любительской астрофотографии. Телескоп достаточно небольшой, что делает его удачным выбором для выездов и размещения на балконе или лоджии. При этом он сохраняет все оптические возможности полноразмерных «собратьев». Эту модель можно смело рекомендовать начинающим любителям астрономии.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
автонаведение
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
Страна производитель
Китай
Описание
Рефлектор Ньютона Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO установлен на настольную компьютеризированную монтировку Добсона, отличается высокой светосилой, хорошо подходит для визуальных наблюдений дальнего космоса и при желании может использоваться для любительской астрофотографии. Телескоп достаточно небольшой, что делает его удачным выбором для выездов и размещения на балконе или лоджии. При этом он сохраняет все оптические возможности полноразмерных «собратьев». Эту модель можно смело рекомендовать начинающим любителям астрономии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Virtuoso GTi GOTO, настольный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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