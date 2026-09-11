Top.Mail.Ru
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 1
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 2
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 3
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 4
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 5
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 6
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 7
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 8
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 9
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 10
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 11
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 12
Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт. Биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт. Биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт. Битодержатель магнитный – 1 шт. Алюминиевая магнитная втулка – 1 шт. Кейс – 1 шт.
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 1
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 2
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 3
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 4
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 5
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 6
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 7
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 8
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 9
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 10
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 11
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 12
  • Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495147
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deWalt
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт. Биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт. Биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт. Битодержатель магнитный – 1 шт. Алюминиевая магнитная втулка – 1 шт. Кейс – 1 шт.
Упаковка
жесткий кейс
Количество бит, шт
37
Тип бит
PH1, PZ 1, PZ 2, PH2, PH3, PZ 3, SL4-6, T20, T25, Т25 Security
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х4
Вес, г.
310

Описание товара Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ

Набор бит и насадок FLEXTORQ Dewalt DT70731T-QZ предназначен для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью шуруповерта или универсальной отвертки под биты. Адаптер обеспечивает надежное крепление оснастки в посадочном гнезде. Набор поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
deWalt
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт. Биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт. Биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт. Битодержатель магнитный – 1 шт. Алюминиевая магнитная втулка – 1 шт. Кейс – 1 шт.
Упаковка
жесткий кейс
Количество бит, шт
37
Тип бит
PH1, PZ 1, PZ 2, PH2, PH3, PZ 3, SL4-6, T20, T25, Т25 Security
Страна производитель
Китай
Описание
Набор бит и насадок FLEXTORQ Dewalt DT70731T-QZ предназначен для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью шуруповерта или универсальной отвертки под биты. Адаптер обеспечивает надежное крепление оснастки в посадочном гнезде. Набор поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит и насадок Dewalt FLEXTORQ 37шт. DT70731T-QZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...