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Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS)

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Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото 1
Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото 2
Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото 3
Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото 4
Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото 1
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото 2
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото 3
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото 4
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
21 680 руб.  25 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494966
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Размеры в упаковке, см
30х6х3
Вес, г.
420

Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS)

Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 с корпусом из нержавеющей стали. Дополнен физическим вращающимся безелем премиум-класса с интуитивно понятным управлением. Ремешок комфортно облегает запястье, гарантируя естественную посадку. Смарт-часы позволяют узнать состав вашего тела за 15 секунд всего лишь при помощи одного прикосновения. Детальный мониторинг ежедневной активности: устройство фиксирует общее количество шагов, время активностей, калории, дистанцию, наиболее подвижное время в течение дня. Информация о ходе тренировки и подробный результат будут предоставлены сразу после ее окончания.

Отзывы о товаре Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Описание
Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 с корпусом из нержавеющей стали. Дополнен физическим вращающимся безелем премиум-класса с интуитивно понятным управлением. Ремешок комфортно облегает запястье, гарантируя естественную посадку. Смарт-часы позволяют узнать состав вашего тела за 15 секунд всего лишь при помощи одного прикосновения. Детальный мониторинг ежедневной активности: устройство фиксирует общее количество шагов, время активностей, калории, дистанцию, наиболее подвижное время в течение дня. Информация о ходе тренировки и подробный результат будут предоставлены сразу после ее окончания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 (42 мм) черные (SM-R880NZKACIS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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