Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3, 4, 5) HP LJ M501/M506/M527 (F2A72-67901/F2A72A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Совместимость
HP LaserJet Enterprise M506dn, HP LaserJet Enterprise M506x, HP LaserJet Pro M501n, HP LaserJet Enterprise M527dn, HP LaserJet Enterprise M527f, HP LaserJet Enterprise M527c
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494778
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
формат - А4, B5, двусторонние открытки
Совместимость
HP LaserJet Enterprise M506dn, HP LaserJet Enterprise M506x, HP LaserJet Pro M501n, HP LaserJet Enterprise M527dn, HP LaserJet Enterprise M527f, HP LaserJet Enterprise M527c
Цвет
белый
Особенности
кассета на 550 листов, Количество секций 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х5
Вес, кг.
5.5
Описание товара Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3, 4, 5) HP LJ M501/M506/M527 (F2A72-67901/F2A72A)
Лоток для подачи бумаги в 550 листов обеспечивает простую и надежную подачу бумаги и позволяет печатать дольше без необходимости менять бумагу. Поддержка форматов: A4, B5, Double Postcard.
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Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
формат - А4, B5, двусторонние открытки
Совместимость
HP LaserJet Enterprise M506dn, HP LaserJet Enterprise M506x, HP LaserJet Pro M501n, HP LaserJet Enterprise M527dn, HP LaserJet Enterprise M527f, HP LaserJet Enterprise M527c
Цвет
белый
Особенности
кассета на 550 листов, Количество секций 1
Страна производитель
Китай
Лоток для подачи бумаги в 550 листов обеспечивает простую и надежную подачу бумаги и позволяет печатать дольше без необходимости менять бумагу. Поддержка форматов: A4, B5, Double Postcard.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Кассета 500-листов с податчиком (лоток 3, 4, 5) HP LJ M501/M506/M527 (F2A72-67901/F2A72A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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