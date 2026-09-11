Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта)
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Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель Godox LF308Bi x1, сетевой адаптер х1 , пульт дистанционного управления х1, рукоятка х1, мини-подставка х1
Выходная мощность, Вт
18
Регулировка мощности
0%~100%
Цветовая температура
3300-5600K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494766
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель Godox LF308Bi x1, сетевой адаптер х1 , пульт дистанционного управления х1, рукоятка х1, мини-подставка х1
Выходная мощность, Вт
18
Регулировка мощности
0%~100%
Цветовая температура
3300-5600K
Габаритные размеры, см
18 х 18,5 х 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х7
Вес, кг.
1.1
Описание товара Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта)
Осветитель накамерный LF308Bi c регулируемой цветовой температурой от 3300К до 5600К совмещает в себе вспышку и традиционный светодиодный осветитель - этот осветитель может работать как источник импульсного света, а также как источник постоянного света. Осветители серии LF308 отличаются высокой яркостью, мобильностью, поддержкой Bluetooth и простотой управления. Они идеально подходят для макросъемки, свадебной фотографии, предметной фотосъемки, съемки репортажа и интервью, а также для съемки роликов в видеоблог.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель Godox LF308Bi x1, сетевой адаптер х1 , пульт дистанционного управления х1, рукоятка х1, мини-подставка х1
Выходная мощность, Вт
18
Регулировка мощности
0%~100%
Цветовая температура
3300-5600K
Габаритные размеры, см
18 х 18,5 х 4
Страна производитель
Китай
Осветитель накамерный LF308Bi c регулируемой цветовой температурой от 3300К до 5600К совмещает в себе вспышку и традиционный светодиодный осветитель - этот осветитель может работать как источник импульсного света, а также как источник постоянного света. Осветители серии LF308 отличаются высокой яркостью, мобильностью, поддержкой Bluetooth и простотой управления. Они идеально подходят для макросъемки, свадебной фотографии, предметной фотосъемки, съемки репортажа и интервью, а также для съемки роликов в видеоблог.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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