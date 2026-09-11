Top.Mail.Ru
Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото 1
Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото 2
Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото 3
Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото 4
Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель Godox LF308Bi x1, сетевой адаптер х1 , пульт дистанционного управления х1, рукоятка х1, мини-подставка х1
Выходная мощность, Вт
18
Регулировка мощности
0%~100%
Цветовая температура
3300-5600K
  • Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото 1
  • Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото 2
  • Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото 3
  • Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото 4
  • Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494766
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель Godox LF308Bi x1, сетевой адаптер х1 , пульт дистанционного управления х1, рукоятка х1, мини-подставка х1
Выходная мощность, Вт
18
Регулировка мощности
0%~100%
Цветовая температура
3300-5600K
Габаритные размеры, см
18 х 18,5 х 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта)

Осветитель накамерный LF308Bi c регулируемой цветовой температурой от 3300К до 5600К совмещает в себе вспышку и традиционный светодиодный осветитель - этот осветитель может работать как источник импульсного света, а также как источник постоянного света. Осветители серии LF308 отличаются высокой яркостью, мобильностью, поддержкой Bluetooth и простотой управления. Они идеально подходят для макросъемки, свадебной фотографии, предметной фотосъемки, съемки репортажа и интервью, а также для съемки роликов в видеоблог.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель Godox LF308Bi x1, сетевой адаптер х1 , пульт дистанционного управления х1, рукоятка х1, мини-подставка х1
Выходная мощность, Вт
18
Регулировка мощности
0%~100%
Цветовая температура
3300-5600K
Габаритные размеры, см
18 х 18,5 х 4
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель накамерный LF308Bi c регулируемой цветовой температурой от 3300К до 5600К совмещает в себе вспышку и традиционный светодиодный осветитель - этот осветитель может работать как источник импульсного света, а также как источник постоянного света. Осветители серии LF308 отличаются высокой яркостью, мобильностью, поддержкой Bluetooth и простотой управления. Они идеально подходят для макросъемки, свадебной фотографии, предметной фотосъемки, съемки репортажа и интервью, а также для съемки роликов в видеоблог.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308BI накамерный (без пульта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...