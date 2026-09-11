Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494629
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Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)
Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)
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Бренд
HP
Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)
Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 4345mfp/4730mfp/9040/9050/M806/M830/ CLJ M630/M680/M725/M775/M855/M880 1*5000шт (C8091A/C8091-67901/C8085-60541)