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Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт

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Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 
Начислим 235 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт
3 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х29х14
Вес, кг.
4.56

Описание товара Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт

Радиатор масляный Engy EN-1707 - напольный обогреватель с современным дизайном, механическим управлением, которое производится посредством двух поворотных переключателей, термостатом с плавной регулировкой. Максимальная мощность достигает 700 Вт, что позволяет осуществлять обогрев небольшого жилого помещения.

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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Описание
Радиатор масляный Engy EN-1707 - напольный обогреватель с современным дизайном, механическим управлением, которое производится посредством двух поворотных переключателей, термостатом с плавной регулировкой. Максимальная мощность достигает 700 Вт, что позволяет осуществлять обогрев небольшого жилого помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Engy EN-2505 Scandi 5 секц. 1кВт - по цене 3380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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