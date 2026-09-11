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Набор детской посуды "Алиса" на 4 персоны (18 предметов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор детской посуды "Алиса" на 4 персоны (18 предметов)

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Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; на 4 персоны (18 предметов) - фото 1
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; на 4 персоны (18 предметов) - фото 2
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Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; на 4 персоны (18 предметов) - фото 5
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; на 4 персоны (18 предметов) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; на 4 персоны (18 предметов) - фото 1
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; на 4 персоны (18 предметов) - фото 2
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; на 4 персоны (18 предметов) - фото 3
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; на 4 персоны (18 предметов) - фото 4
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; на 4 персоны (18 предметов) - фото 5
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; на 4 персоны (18 предметов) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
610 руб.  860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494255
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
чайник, чашки, блюдца 4 шт., ложки, сахарница с крышечкой, сливочница, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х23
Вес, г.
283

Описание товара Набор детской посуды "Алиса" на 4 персоны (18 предметов)

Посуда для кукол пользуется большой популярностью у девочек. Серия «Алиса» способствует раскрытию потенциала маленькой хозяйки. Умение готовить, содержать быт и заботиться о чистоте очень помогут ей в будущем. Посуда для кукол представлена компанией «Полесье» в широком ассортименте. Наборы состоят из посудки разных форм и цветов.

Отзывы о товаре Набор детской посуды "Алиса" на 4 персоны (18 предметов)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
чайник, чашки, блюдца 4 шт., ложки, сахарница с крышечкой, сливочница, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Посуда для кукол пользуется большой популярностью у девочек. Серия «Алиса» способствует раскрытию потенциала маленькой хозяйки. Умение готовить, содержать быт и заботиться о чистоте очень помогут ей в будущем. Посуда для кукол представлена компанией «Полесье» в широком ассортименте. Наборы состоят из посудки разных форм и цветов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор детской посуды "Алиса" на 4 персоны (18 предметов) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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