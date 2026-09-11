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Настольная игра Карточки на кольце "Цифры и фигуры" VT5000-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Карточки на кольце "Цифры и фигуры" VT5000-02

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Настольная игра Карточки на кольце &quot;Цифры и фигуры&quot; VT5000-02 - фото 1
Настольная игра Карточки на кольце &quot;Цифры и фигуры&quot; VT5000-02 - фото 2
Настольная игра Карточки на кольце &quot;Цифры и фигуры&quot; VT5000-02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2
Количество деталей
18
  • Настольная игра Карточки на кольце &quot;Цифры и фигуры&quot; VT5000-02 - фото 1
  • Настольная игра Карточки на кольце &quot;Цифры и фигуры&quot; VT5000-02 - фото 2
  • Настольная игра Карточки на кольце &quot;Цифры и фигуры&quot; VT5000-02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
350 руб.  750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494159
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Характеристики

Бренд
VladiToys
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2
Материал
картон, пластик
Количество деталей
18
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х7
Вес, г.
200

Описание товара Настольная игра Карточки на кольце "Цифры и фигуры" VT5000-02

Игра с карточками на кольце. Учим цифры и фигуры с помощью ассоциаций.

Отзывы о товаре Настольная игра Карточки на кольце "Цифры и фигуры" VT5000-02




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Характеристики
Бренд
VladiToys
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2
Материал
картон, пластик
Количество деталей
18
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игра с карточками на кольце. Учим цифры и фигуры с помощью ассоциаций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра Карточки на кольце "Цифры и фигуры" VT5000-02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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