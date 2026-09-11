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Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494156
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Описание товара Каталка-сортер "Ковчег" в коробке 44051
Представляем вашему вниманию деревянную игрушку от VIGA - сортировщик форм «Ноев ковчег» из серии PolarB. Это сортировщик, тянущая игрушка и блоки одновременно. Прекрасно поддерживает ребенка в развитии концентрации, сенсорики, моторики, ловкости и когнитивных навыков. Игрушка состоит из фигурок Ноя и его жены, 5 пар животных (слоны, лисы, ежи, зебры и белые медведи) и лодочки на колесах с прикрепленным шнуром. В крыше ковчега вырезана подъемная ручка, сбоку - открывающаяся дверь. Все это сделано из древесины бука и окрашено нетоксичными красками в приглушенных тонах, которые будут привлекать взгляд и побуждать вас играть, доставляя массу удовольствия. Краски на 100% безопасны и соответствуют стандартам безопасности EN71 и ASTM. Игрушка упакована в красочную коробку с окошком. Благодаря эстетичной упаковке игрушка отлично подойдет в качестве подарка.
Представляем вашему вниманию деревянную игрушку от VIGA - сортировщик форм «Ноев ковчег» из серии PolarB. Это сортировщик, тянущая игрушка и блоки одновременно. Прекрасно поддерживает ребенка в развитии концентрации, сенсорики, моторики, ловкости и когнитивных навыков. Игрушка состоит из фигурок Ноя и его жены, 5 пар животных (слоны, лисы, ежи, зебры и белые медведи) и лодочки на колесах с прикрепленным шнуром. В крыше ковчега вырезана подъемная ручка, сбоку - открывающаяся дверь. Все это сделано из древесины бука и окрашено нетоксичными красками в приглушенных тонах, которые будут привлекать взгляд и побуждать вас играть, доставляя массу удовольствия. Краски на 100% безопасны и соответствуют стандартам безопасности EN71 и ASTM. Игрушка упакована в красочную коробку с окошком. Благодаря эстетичной упаковке игрушка отлично подойдет в качестве подарка.
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