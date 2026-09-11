Набор доктора (30 предм) розовый/голубой в чемодане
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%990 руб. 1 853 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494132
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х23х12
Вес, г.
786
Описание товара Набор доктора (30 предм) розовый/голубой в чемодане
Набор включает в себя комплект необходимых аксессуаров для маленького врача, которые создадут увлекательную атмосферу игры. Предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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Набор включает в себя комплект необходимых аксессуаров для маленького врача, которые создадут увлекательную атмосферу игры. Предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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