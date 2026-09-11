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Набор бытовой техники для кухни (свет,звук) с духовым шкафом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бытовой техники для кухни (свет,звук) с духовым шкафом

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Набор бытовой техники для кухни (свет,звук) с духовым шкафом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494115
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Размеры в упаковке, см
28х22х10
Вес, г.
458

Описание товара Набор бытовой техники для кухни (свет,звук) с духовым шкафом

Игровой набор для юной хозяйки познакомит ребенка с работой бытовых приборов и научит с ними обращаться. С таким набором можно играть одному или в компании, он развивает воображение, мелкую моторику и хозяйственные навыки.

Отзывы о товаре Набор бытовой техники для кухни (свет,звук) с духовым шкафом




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Описание
Игровой набор для юной хозяйки познакомит ребенка с работой бытовых приборов и научит с ними обращаться. С таким набором можно играть одному или в компании, он развивает воображение, мелкую моторику и хозяйственные навыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бытовой техники для кухни (свет,звук) с духовым шкафом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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