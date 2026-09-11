Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%2 760 руб. 3 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493851
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х18х3
Вес, г.
285
Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S
Вентилятор Noctua NF-S12A PWM Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S — это мощное и производительное устройство, размеры которого составляют 120x120 миллиметров. Отличительной особенностью модели является наличие автоматической регулировки скорости вращения лопастей от 300 до 1 200 об/мин. У данного вентилятора имеется семь лопастей. Работая на максимальной скорости, они способны генерировать мощный воздушный поток объемом 63,27 CFM. Это значит, что устройство будет максимально эффективно поставлять охлажденный воздух в корпус ПК.
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Вентилятор Noctua NF-S12A PWM Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S — это мощное и производительное устройство, размеры которого составляют 120x120 миллиметров. Отличительной особенностью модели является наличие автоматической регулировки скорости вращения лопастей от 300 до 1 200 об/мин. У данного вентилятора имеется семь лопастей. Работая на максимальной скорости, они способны генерировать мощный воздушный поток объемом 63,27 CFM. Это значит, что устройство будет максимально эффективно поставлять охлажденный воздух в корпус ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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