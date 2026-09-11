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Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M)

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Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M) - фото 1
Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M) - фото 2
Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M) - фото 1
  • Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M) - фото 2
  • Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492480
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50

Описание товара Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M)

Кабель Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M предназначен для подключения USB 3.1 устройств к USB 3.0 порту ПК или ноутбука.

Отзывы о товаре Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M)




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M предназначен для подключения USB 3.1 устройств к USB 3.0 порту ПК или ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель USB 3.0 Cablexpert CCP-USB3-AMCM-1M (1м, USB3.0 AM/USB3.1 Type-C, пакет) (CCP-USB3-AMCM-1M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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