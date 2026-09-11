Широкоформатный принтер HP DesignJet T1700 PS (44",2400x1200dpi, 26spp(A1), 128Gb(virtual), HDD500Gb, host USB type-A/GigEth,stand,sheet feed,1 rollfeed,autocutter, TouchScreen, 6 cartridges/3 heads,2y warr)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры струйные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
648 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492067
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.93х0.77х0.71
Вес, кг.
122
Описание товара Широкоформатный принтер HP DesignJet T1700 PS (44",2400x1200dpi, 26spp(A1), 128Gb(virtual), HDD500Gb, host USB type-A/GigEth,stand,sheet feed,1 rollfeed,autocutter, TouchScreen, 6 cartridges/3 heads,2y warr)
HP DesignJet T1700 — 44-дюймовый струйный плоттер, сохраняющий высокую производительность и точность цветопередачи даже при обработке самых сложных файлов. Благодаря этому, печать документов САПР и ГИС выходит на качественно новый уровень. В отличие от своей младшей серии HP Designjet T795, данный плоттер демонстрирует повышенные скоростные характеристики, модифицированную формулу используемых чернил, увеличенный до 500 Гб объём встроенного жесткого диска, расширенный перечень поддерживаемых бумажных носителей и наличие информативного и удобного ЖК-дисплея.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
HP DesignJet T1700 — 44-дюймовый струйный плоттер, сохраняющий высокую производительность и точность цветопередачи даже при обработке самых сложных файлов. Благодаря этому, печать документов САПР и ГИС выходит на качественно новый уровень. В отличие от своей младшей серии HP Designjet T795, данный плоттер демонстрирует повышенные скоростные характеристики, модифицированную формулу используемых чернил, увеличенный до 500 Гб объём встроенного жесткого диска, расширенный перечень поддерживаемых бумажных носителей и наличие информативного и удобного ЖК-дисплея.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Широкоформатный принтер HP DesignJet T1700 PS (44",2400x1200dpi, 26spp(A1), 128Gb(virtual), HDD500Gb, host USB type-A/GigEth,stand,sheet feed,1 rollfeed,autocutter, TouchScreen, 6 cartridges/3 heads,2y warr) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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