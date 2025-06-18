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Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный

5 Отзывы
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Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 1
Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 2
Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 3
Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 4
Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 5
Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 6
Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 7
Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
  • Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 1
  • Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 2
  • Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 3
  • Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 4
  • Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 5
  • Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 6
  • Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 7
  • Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492053
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешние жесткие диски
Размеры в упаковке, см
38х24х22
Вес, г.
500

Описание товара Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный

Настольный накопитель WD Elements - это надежный и емкий дополнительный жесткий диск, который без труда можно подключить к устройствам с портами USB 3.0 и USB 2.0. Это простое и компактное устройство емкостью 8 ТБ гарантирует качество и надежность WD, на которые вы привыкли рассчитывать.

Отзывы о товаре Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный

Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Игорь

Достоинства:
Быстрый, легко подключить

Недостатки:
За эти деньги их нет

Комментарий:
Долго выбирал между разными моделями, остановился на этом. Привлек объем и хорошие отзывы. Диск действительно быстрый, подключается без проблем. Единственный минус — короткий кабель, пришлось купить подлиннее. В остальном все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Alenk@

Достоинства:
удобный

Недостатки:
по мне нет

Комментарий:
Брала для работы — часто приходится переносить большие проекты. Диск не шумит, скорость передачи данных устраивает. За несколько месяцев использования никаких сбоев не было. Удобно, что питание идет от розетки, не нагружает ноутбук
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Аля

Достоинства:
Емкость

Недостатки:
Да в целом нет

Комментарий:
Использую для резервного копирования важных файлов. Скорость записи хорошая, файлы копируются быстро. Корпус компактный, не занимает много места на столе. Пока никаких проблем не возникло, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Леха

Достоинства:
Удобный, стильный

Недостатки:
Легкий шум

Комментарий:
Очень доволен этим диском. Купил для хранения фильмов и фотографий. Работает быстро, места хватает с запасом. Подключил к компьютеру — сразу определился, ничего настраивать не пришлось. Шума почти не слышно, только легкое жужжание
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Серж

Достоинства:
Объем

Недостатки:
Немного греется

Комментарий:
Понравился большой объем и простота использования. Подключаю к телевизору — фильмы идут без тормозов. Внешний вид стильный, пластик приятный на ощупь. Немного греется при длительной работе, но это не критично



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешние жесткие диски
Описание
Настольный накопитель WD Elements - это надежный и емкий дополнительный жесткий диск, который без труда можно подключить к устройствам с портами USB 3.0 и USB 2.0. Это простое и компактное устройство емкостью 8 ТБ гарантирует качество и надежность WD, на которые вы привыкли рассчитывать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Игорь

Достоинства:
Быстрый, легко подключить

Недостатки:
За эти деньги их нет

Комментарий:
Долго выбирал между разными моделями, остановился на этом. Привлек объем и хорошие отзывы. Диск действительно быстрый, подключается без проблем. Единственный минус — короткий кабель, пришлось купить подлиннее. В остальном все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Alenk@

Достоинства:
удобный

Недостатки:
по мне нет

Комментарий:
Брала для работы — часто приходится переносить большие проекты. Диск не шумит, скорость передачи данных устраивает. За несколько месяцев использования никаких сбоев не было. Удобно, что питание идет от розетки, не нагружает ноутбук
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Аля

Достоинства:
Емкость

Недостатки:
Да в целом нет

Комментарий:
Использую для резервного копирования важных файлов. Скорость записи хорошая, файлы копируются быстро. Корпус компактный, не занимает много места на столе. Пока никаких проблем не возникло, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Леха

Достоинства:
Удобный, стильный

Недостатки:
Легкий шум

Комментарий:
Очень доволен этим диском. Купил для хранения фильмов и фотографий. Работает быстро, места хватает с запасом. Подключил к компьютеру — сразу определился, ничего настраивать не пришлось. Шума почти не слышно, только легкое жужжание
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Серж

Достоинства:
Объем

Недостатки:
Немного греется

Комментарий:
Понравился большой объем и простота использования. Подключаю к телевизору — фильмы идут без тормозов. Внешний вид стильный, пластик приятный на ощупь. Немного греется при длительной работе, но это не критично


Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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