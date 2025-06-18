Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492053
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х24х22
Вес, г.
500
Описание товара Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный
Настольный накопитель WD Elements - это надежный и емкий дополнительный жесткий диск, который без труда можно подключить к устройствам с портами USB 3.0 и USB 2.0. Это простое и компактное устройство емкостью 8 ТБ гарантирует качество и надежность WD, на которые вы привыкли рассчитывать.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Настольный накопитель WD Elements - это надежный и емкий дополнительный жесткий диск, который без труда можно подключить к устройствам с портами USB 3.0 и USB 2.0. Это простое и компактное устройство емкостью 8 ТБ гарантирует качество и надежность WD, на которые вы привыкли рассчитывать.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Достоинства:
Быстрый, легко подключить
Недостатки:
За эти деньги их нет
Комментарий:
Долго выбирал между разными моделями, остановился на этом. Привлек объем и хорошие отзывы. Диск действительно быстрый, подключается без проблем. Единственный минус — короткий кабель, пришлось купить подлиннее. В остальном все устраивает
Достоинства:
удобный
Недостатки:
по мне нет
Комментарий:
Брала для работы — часто приходится переносить большие проекты. Диск не шумит, скорость передачи данных устраивает. За несколько месяцев использования никаких сбоев не было. Удобно, что питание идет от розетки, не нагружает ноутбук
Достоинства:
Емкость
Недостатки:
Да в целом нет
Комментарий:
Использую для резервного копирования важных файлов. Скорость записи хорошая, файлы копируются быстро. Корпус компактный, не занимает много места на столе. Пока никаких проблем не возникло, рекомендую
Достоинства:
Удобный, стильный
Недостатки:
Легкий шум
Комментарий:
Очень доволен этим диском. Купил для хранения фильмов и фотографий. Работает быстро, места хватает с запасом. Подключил к компьютеру — сразу определился, ничего настраивать не пришлось. Шума почти не слышно, только легкое жужжание
Достоинства:
Объем
Недостатки:
Немного греется
Комментарий:
Понравился большой объем и простота использования. Подключаю к телевизору — фильмы идут без тормозов. Внешний вид стильный, пластик приятный на ощупь. Немного греется при длительной работе, но это не критично
Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD Western Digital Original 16Tb (WDBWLG0160HBK-EESN) черный
Достоинства:
Быстрый, легко подключить
Недостатки:
За эти деньги их нет
Комментарий:
Долго выбирал между разными моделями, остановился на этом. Привлек объем и хорошие отзывы. Диск действительно быстрый, подключается без проблем. Единственный минус — короткий кабель, пришлось купить подлиннее. В остальном все устраивает
Достоинства:
удобный
Недостатки:
по мне нет
Комментарий:
Брала для работы — часто приходится переносить большие проекты. Диск не шумит, скорость передачи данных устраивает. За несколько месяцев использования никаких сбоев не было. Удобно, что питание идет от розетки, не нагружает ноутбук
Достоинства:
Емкость
Недостатки:
Да в целом нет
Комментарий:
Использую для резервного копирования важных файлов. Скорость записи хорошая, файлы копируются быстро. Корпус компактный, не занимает много места на столе. Пока никаких проблем не возникло, рекомендую
Достоинства:
Удобный, стильный
Недостатки:
Легкий шум
Комментарий:
Очень доволен этим диском. Купил для хранения фильмов и фотографий. Работает быстро, места хватает с запасом. Подключил к компьютеру — сразу определился, ничего настраивать не пришлось. Шума почти не слышно, только легкое жужжание
Достоинства:
Объем
Недостатки:
Немного греется
Комментарий:
Понравился большой объем и простота использования. Подключаю к телевизору — фильмы идут без тормозов. Внешний вид стильный, пластик приятный на ощупь. Немного греется при длительной работе, но это не критично