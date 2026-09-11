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Сканер HP ScanJet Pro N4000 snw1 (CIS, A4, 600 dpi, Ethernet 10/100Base-TX, USB 3.0, Wi-Fi, ADF 50 sheets, Duplex, 40 ppm/80 ipm, 1y warr) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сканер HP ScanJet Pro N4000 snw1 (CIS, A4, 600 dpi, Ethernet 10/100Base-TX, USB 3.0, Wi-Fi, ADF 50 sheets, Duplex, 40 ppm/80 ipm, 1y warr)

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Сканер HP ScanJet Pro N4000 snw1 (CIS, A4, 600 dpi, Ethernet 10/100Base-TX, USB 3.0, Wi-Fi, ADF 50 sheets, Duplex, 40 ppm/80 ipm, 1y warr)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
55 490 руб.  118 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491657
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Сканеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х24
Вес, кг.
4.35

Описание товара Сканер HP ScanJet Pro N4000 snw1 (CIS, A4, 600 dpi, Ethernet 10/100Base-TX, USB 3.0, Wi-Fi, ADF 50 sheets, Duplex, 40 ppm/80 ipm, 1y warr)

Сканер HP Scanjet Pro N4000 snw1 разработан для эксплуатации в компаниях, для которых сканирование различных документов является неотъемлемой частью повседневного рабочего процесса. Данная модель способна справляться с высокими нагрузками (в пределах 4000 страниц) и характеризуется производительностью премиального класса. За одну минуту прибор способен сканировать до 40 страниц документов. В нем используются датчик CIS с разрешением 600x600 dpi и устройство автоматической подачи на 50 листов. Подключение сканера HP Scanjet Pro N4000 snw1 к компьютеру осуществляется через порт USB. Помимо этого, в данной модели имеются сетевой коннектор Ethernet (RJ-45) и модуль беспроводной связи Wi-Fi.

Отзывы о товаре Сканер HP ScanJet Pro N4000 snw1 (CIS, A4, 600 dpi, Ethernet 10/100Base-TX, USB 3.0, Wi-Fi, ADF 50 sheets, Duplex, 40 ppm/80 ipm, 1y warr)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Сканеры
Страна производитель
Китай
Описание
Сканер HP Scanjet Pro N4000 snw1 разработан для эксплуатации в компаниях, для которых сканирование различных документов является неотъемлемой частью повседневного рабочего процесса. Данная модель способна справляться с высокими нагрузками (в пределах 4000 страниц) и характеризуется производительностью премиального класса. За одну минуту прибор способен сканировать до 40 страниц документов. В нем используются датчик CIS с разрешением 600x600 dpi и устройство автоматической подачи на 50 листов. Подключение сканера HP Scanjet Pro N4000 snw1 к компьютеру осуществляется через порт USB. Помимо этого, в данной модели имеются сетевой коннектор Ethernet (RJ-45) и модуль беспроводной связи Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сканер HP ScanJet Pro N4000 snw1 (CIS, A4, 600 dpi, Ethernet 10/100Base-TX, USB 3.0, Wi-Fi, ADF 50 sheets, Duplex, 40 ppm/80 ipm, 1y warr) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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