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Накопитель HDD Toshiba 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SDA800E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Накопитель HDD Toshiba 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SDA800E

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Жесткий диск HDD SAS 7200RPM 8TB (MG08SDA800E)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 010 руб. 
Начислим 897 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491439
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Накопитель HDD Toshiba 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SDA800E
56 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
8
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Габариты (ШxВxГ), мм
102 x 26.1 x 147
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
800

Описание товара Накопитель HDD Toshiba 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SDA800E

Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG08SDA MG08SDA800E емкостью 8TB предназначен для использования в серверных системах, диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB

Отзывы о товаре Накопитель HDD Toshiba 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SDA800E




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
8
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Габариты (ШxВxГ), мм
102 x 26.1 x 147
Описание
Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG08SDA MG08SDA800E емкостью 8TB предназначен для использования в серверных системах, диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель HDD Toshiba 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" MG08SDA800E - по цене 56010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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