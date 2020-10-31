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Сабвуфер ACV BTA-8

Артикул: 49108
  • Сабвуфер ACV BTA-8 - фото 1
  • Сабвуфер ACV BTA-8 - фото 2
  • Сабвуфер ACV BTA-8 - фото 3
Сабвуфер ACV BTA-8 - фото 1
Сабвуфер ACV BTA-8 - фото 2
Сабвуфер ACV BTA-8 - фото 3
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 49108
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БрендACV
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Встроенный усилительесть
Высота, см25
Диапазон воспроизводимых частот44-200 Гц
Длина, см26
Импеданс4 Ом
Количество динамиков1
Количество полос1
Корпусесть
Материал диффузорацеллюлоза
Мощность450 Вт
Особенностивыносной Бас буст
Типактивный
Тип корпусафазоинверторный
Типоразмер20 см
Чувствительность85 дБ
Ширина, см48
Еще один представитель линейки сабвуферов BTA от ACV, характеризующийся производительностью 320 Вт на пике нагрузок и работающий в нижнем частотном регистре 35-250 Вт. От своего аналога BTA-617 он отличается не только высокой мощностью, но и более объемными габаритами и восьмидюймовым динамиком. Тип исполнения у всей серии одинаков – фазоинверторный корпус «труба». Это качественные системы, которые способны вывести автозвук на лучший уровень и наполнить его сочным звучанием баса. Внутри встроенный усилитель класса АВ, среди преимуществ которого практически полное лишение нелинейных искажений и более результативный КПД. Данный элемент в совокупности с фазоинвертором обеспечивает нужную мощность и звуковое давление. Тщательно продуманная система вентиляции гасит избыточное выделение тепла. Диффузор динамика, выполненный из прессованной бумаги, пропитан специальным составом, придающим материалу необходимую эластичность и прочность. Он оснащен широким резиновым подвесом, благодаря чему имеет отличный запас амплитуды движений и точно передает даже значительные вибрации. Саб имеет габариты 48х25х26 см и устанавливается в багажник, для защиты диффузора имеется пластиковый гриль. Управлять уровнем баса легко через выносной пульт Bass Boost.


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