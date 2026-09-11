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Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0)

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Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0) - фото 1
Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0) - фото 2
Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 490075
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
32х18х8
Вес, г.
231

Описание товара Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0)

Видеоадаптер подходит для игр с несложной графикой и просмотра видео. Графический процессор устройства GeForce GT 730 базируется на микроархитектуре NVIDIA Kepler и работает на частоте 902 МГц. Возможности GPU реализуют 2 ГБ памяти DDR3 с пропускной способностью 12.8 ГБ/с и эффективной частотой 1600 МГц.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Описание
Видеоадаптер подходит для игр с несложной графикой и просмотра видео. Графический процессор устройства GeForce GT 730 базируется на микроархитектуре NVIDIA Kepler и работает на частоте 902 МГц. Возможности GPU реализуют 2 ГБ памяти DDR3 с пропускной способностью 12.8 ГБ/с и эффективной частотой 1600 МГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GT730 2GB (GV-N730D3-2GI V3.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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