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Тонер Static Control MPT5-10KG черный флакон 10000гр. для принтера HP LJ1200/4100/5000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Static Control MPT5-10KG черный флакон 10000гр. для принтера HP LJ1200/4100/5000

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Тонер Static Control MPT5-10KG черный флакон 10000гр. для принтера HP LJ1200/4100/5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489371
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Характеристики

Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
32х14х10
Вес, кг.
6.2

Описание товара Тонер Static Control MPT5-10KG черный флакон 10000гр. для принтера HP LJ1200/4100/5000

Более 30 лет компания Static Control разрабатывает и производит все необходимые компоненты для восстановления лазерных и струйных картриджей. Накопленные за эти годы компетенции позволили компании Static Control совершить технологический прорыв и вывести на рынок совместимые картриджи высочайшего качества. Мы предоставляем самые высококачественные и эффективные решения для печати клиентам во всем мире. Вся наша продукция - будь то картриджи или компоненты - изготовлена с применением знаний и опыта, полученных в течение 30 лет работы.

Отзывы о товаре Тонер Static Control MPT5-10KG черный флакон 10000гр. для принтера HP LJ1200/4100/5000




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Характеристики
Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Описание
Более 30 лет компания Static Control разрабатывает и производит все необходимые компоненты для восстановления лазерных и струйных картриджей. Накопленные за эти годы компетенции позволили компании Static Control совершить технологический прорыв и вывести на рынок совместимые картриджи высочайшего качества. Мы предоставляем самые высококачественные и эффективные решения для печати клиентам во всем мире. Вся наша продукция - будь то картриджи или компоненты - изготовлена с применением знаний и опыта, полученных в течение 30 лет работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Static Control MPT5-10KG черный флакон 10000гр. для принтера HP LJ1200/4100/5000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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