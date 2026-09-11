Top.Mail.Ru
Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото 1
Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото 2
Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото 3
Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото 4
Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
  • Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото 1
  • Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото 2
  • Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото 3
  • Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото 4
  • Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 488178
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
10

Описание товара Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044

Гидрогелевая пленка создана из полимерного материала, поглощающего и удерживающего влагу. Она обладает высокой прочностью, способна защитить смартфона от появления царапин и потертостей. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует параметрам заявленной модели.

Отзывы о товаре Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Описание
Гидрогелевая пленка создана из полимерного материала, поглощающего и удерживающего влагу. Она обладает высокой прочностью, способна защитить смартфона от появления царапин и потертостей. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует параметрам заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пленка на заднюю крышку LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro 0.14mm Transparent 86044 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...