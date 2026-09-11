Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 980 руб.
3 808
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487474
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал
Как весело провести время играя в прятки, шпионские игры или проходя с друзьями квесты? Без специального переговорного устройства тут не обойтись! С помощью набора раций «ХРЮШКИ» от ТМ Bondibon ребенок погрузится в захватывающую игру целиком, сможет держать связь с другом на расстоянии до 1 км, решать необходимые задачи не приближаясь друг другу.Рация очень проста в использовании: для передачи сообщения необходимо нажать и удерживать кнопку на боковой поверхности рации режим говорить, чтобы принимать и слышать сообщение кнопку необходимо отпустить режим слушать. Для работы устройства понадобятся 4 батарейки типа ААА
Как весело провести время играя в прятки, шпионские игры или проходя с друзьями квесты? Без специального переговорного устройства тут не обойтись! С помощью набора раций «ХРЮШКИ» от ТМ Bondibon ребенок погрузится в захватывающую игру целиком, сможет держать связь с другом на расстоянии до 1 км, решать необходимые задачи не приближаясь друг другу.Рация очень проста в использовании: для передачи сообщения необходимо нажать и удерживать кнопку на боковой поверхности рации режим говорить, чтобы принимать и слышать сообщение кнопку необходимо отпустить режим слушать. Для работы устройства понадобятся 4 батарейки типа ААА
Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал