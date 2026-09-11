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Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал

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Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 1
Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 2
Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 3
Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 4
Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 5
Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
  • Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 1
  • Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 2
  • Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 3
  • Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 4
  • Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 5
  • Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 980 руб.  3 808 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487474
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для творчества
Страна производитель
Россия
Вес, г.
400

Описание товара Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал

Как весело провести время играя в прятки, шпионские игры или проходя с друзьями квесты? Без специального переговорного устройства тут не обойтись! С помощью набора раций «ХРЮШКИ» от ТМ Bondibon ребенок погрузится в захватывающую игру целиком, сможет держать связь с другом на расстоянии до 1 км, решать необходимые задачи не приближаясь друг другу.Рация очень проста в использовании: для передачи сообщения необходимо нажать и удерживать кнопку на боковой поверхности рации режим говорить, чтобы принимать и слышать сообщение кнопку необходимо отпустить режим слушать. Для работы устройства понадобятся 4 батарейки типа ААА

Отзывы о товаре Набор игровой Рации хрюшки (2 шт), Bondibon,1 канал




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для творчества
Страна производитель
Россия
Описание
Как весело провести время играя в прятки, шпионские игры или проходя с друзьями квесты? Без специального переговорного устройства тут не обойтись! С помощью набора раций «ХРЮШКИ» от ТМ Bondibon ребенок погрузится в захватывающую игру целиком, сможет держать связь с другом на расстоянии до 1 км, решать необходимые задачи не приближаясь друг другу.Рация очень проста в использовании: для передачи сообщения необходимо нажать и удерживать кнопку на боковой поверхности рации режим говорить, чтобы принимать и слышать сообщение кнопку необходимо отпустить режим слушать. Для работы устройства понадобятся 4 батарейки типа ААА
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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