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Машина "Электровоз Локомотив" 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина "Электровоз Локомотив" 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19

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Машина &quot;Электровоз Локомотив&quot; 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19 - фото 1
Машина &quot;Электровоз Локомотив&quot; 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19 - фото 2
Машина &quot;Электровоз Локомотив&quot; 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл, пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Машина &quot;Электровоз Локомотив&quot; 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19 - фото 1
  • Машина &quot;Электровоз Локомотив&quot; 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19 - фото 2
  • Машина &quot;Электровоз Локомотив&quot; 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
720 руб.  990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487386
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Характеристики

Бренд
ТехноПарк
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3-х лет
Материал
металл, пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
локомотив, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
528

Описание товара Машина "Электровоз Локомотив" 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19

Коллекционная металлическая модель «Электровоз» ТМ «Технопарк» порадует ребенка ярким дизайном с рисунками и надписями, скоростью и функциями 4 в 1: - звуковые эффекты - световые эффекты - открываются двери - инерционный механизм Реалистичный дизайн c надписями позволит с головой погрузиться в игру, ощутив себя настоящим водителем мощного локомотива и отправиться в путешествие. Для того, чтобы поехала, достаточно оттянуть ее слегка назад, и отпустить. Благодаря открывающимся дверям, которые делают элетровоз максимально похожим на настоящий, всегда можно заглянуть к нему внутрь, чтобы убедиться – каждая деталь отлично проработана. Игра с инерционной машинкой ТМ «Технопарк» тренирует координацию движений, внимание, ловкость, знакомит вашего юного автолюбителя с моделями машин и видами железнодорожного транспорта.

Отзывы о товаре Машина "Электровоз Локомотив" 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19




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Характеристики
Бренд
ТехноПарк
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3-х лет
Материал
металл, пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
локомотив, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекционная металлическая модель «Электровоз» ТМ «Технопарк» порадует ребенка ярким дизайном с рисунками и надписями, скоростью и функциями 4 в 1: - звуковые эффекты - световые эффекты - открываются двери - инерционный механизм Реалистичный дизайн c надписями позволит с головой погрузиться в игру, ощутив себя настоящим водителем мощного локомотива и отправиться в путешествие. Для того, чтобы поехала, достаточно оттянуть ее слегка назад, и отпустить. Благодаря открывающимся дверям, которые делают элетровоз максимально похожим на настоящий, всегда можно заглянуть к нему внутрь, чтобы убедиться – каждая деталь отлично проработана. Игра с инерционной машинкой ТМ «Технопарк» тренирует координацию движений, внимание, ловкость, знакомит вашего юного автолюбителя с моделями машин и видами железнодорожного транспорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина "Электровоз Локомотив" 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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