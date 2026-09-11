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Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB

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Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 1
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 2
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 3
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 4
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 5
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 6
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 7
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 8
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 9
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 10
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 11
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 12
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 13
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 14
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 15
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 16
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 17
Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры струйные
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 1
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 2
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 3
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 4
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 5
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 6
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 7
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 8
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 9
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 10
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 11
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 12
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 13
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 14
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 15
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 16
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 17
  • Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485094
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтеры струйные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
3

Описание товара Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB

Принтер струйный Epson L121 ориентирован на печать несложной цветной графики, например – рисунков, графиков и таблиц. Модель подходит для использования как в офисе, так и дома. Система непрерывной подачи чернил, реализованная в устройстве, позволяет минимизировать затраты на расходные материалы. Ресурс цветных картриджей составляет 7500 страниц, а черного картриджа – 4500 страниц. Максимальный формат печати – A4. Максимальное разрешение (как для цветной, так и для монохромной печати) – 720x720 dpi. В качестве печатных носителей используется обычная бумага, плотность которой может составлять от 64 до 95 г/м?. Максимальная скорость цветной печати составляет 4.8 страницы в минуту, а монохромной – 9 страниц в минуту. Принтер струйный Epson L121 подключается к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. В комплектацию модели также входят 4 контейнера с чернилами, диск с программным обеспечением и кабель питания. Поддержка принтера реализована в операционных системах Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, а также в macOS (версии 10.6.8 и выше).

Отзывы о товаре Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтеры струйные
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер струйный Epson L121 ориентирован на печать несложной цветной графики, например – рисунков, графиков и таблиц. Модель подходит для использования как в офисе, так и дома. Система непрерывной подачи чернил, реализованная в устройстве, позволяет минимизировать затраты на расходные материалы. Ресурс цветных картриджей составляет 7500 страниц, а черного картриджа – 4500 страниц. Максимальный формат печати – A4. Максимальное разрешение (как для цветной, так и для монохромной печати) – 720x720 dpi. В качестве печатных носителей используется обычная бумага, плотность которой может составлять от 64 до 95 г/м?. Максимальная скорость цветной печати составляет 4.8 страницы в минуту, а монохромной – 9 страниц в минуту. Принтер струйный Epson L121 подключается к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. В комплектацию модели также входят 4 контейнера с чернилами, диск с программным обеспечением и кабель питания. Поддержка принтера реализована в операционных системах Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, а также в macOS (версии 10.6.8 и выше).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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