Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB
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Характеристики
Описание товара Принтер фабрика печати Epson L121 A4, 4цв., 8.5 стр/мин, USB
Принтер струйный Epson L121 ориентирован на печать несложной цветной графики, например – рисунков, графиков и таблиц. Модель подходит для использования как в офисе, так и дома. Система непрерывной подачи чернил, реализованная в устройстве, позволяет минимизировать затраты на расходные материалы. Ресурс цветных картриджей составляет 7500 страниц, а черного картриджа – 4500 страниц. Максимальный формат печати – A4. Максимальное разрешение (как для цветной, так и для монохромной печати) – 720x720 dpi. В качестве печатных носителей используется обычная бумага, плотность которой может составлять от 64 до 95 г/м?. Максимальная скорость цветной печати составляет 4.8 страницы в минуту, а монохромной – 9 страниц в минуту. Принтер струйный Epson L121 подключается к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. В комплектацию модели также входят 4 контейнера с чернилами, диск с программным обеспечением и кабель питания. Поддержка принтера реализована в операционных системах Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, а также в macOS (версии 10.6.8 и выше).
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