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Характеристики
Тип товара
Принтеры струйные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 485087
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принтер, USB кабель, лист для очистки печатающей головки, документация, компакт-диск (содержит драйвер принтера), упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8
Подключение
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х6х3
Вес, кг.
6
Описание товара Мобильный принтер Brother PocketJet PJ-722, 8 стр/мин, термопечать, 200т/д, USB
Термопринтер Brother PocketJet PJ722 представлен в компактном черном дизайне, отлично подходящем для портативного домашнего применения. Устройство предназначается для осуществления ч/б термопечати. Конструкция прибора позволяет использовать бумажные носители с форматом до A4. Устройство Brother PocketJet PJ722 действует со скоростью 8 стр/мин, чего вполне достаточно для домашнего применения. Допускается работа с бумагой при плотности в пределах 60-105 г/м2. Представленное оборудование отлично подходит для использования термобумаги. Устройство поставляется с USB-кабелем и специальным листом для очистки печатающей головки, чтобы исключить появление помарок при работе.
принтер, USB кабель, лист для очистки печатающей головки, документация, компакт-диск (содержит драйвер принтера), упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8
Подключение
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Термопринтер Brother PocketJet PJ722 представлен в компактном черном дизайне, отлично подходящем для портативного домашнего применения. Устройство предназначается для осуществления ч/б термопечати. Конструкция прибора позволяет использовать бумажные носители с форматом до A4. Устройство Brother PocketJet PJ722 действует со скоростью 8 стр/мин, чего вполне достаточно для домашнего применения. Допускается работа с бумагой при плотности в пределах 60-105 г/м2. Представленное оборудование отлично подходит для использования термобумаги. Устройство поставляется с USB-кабелем и специальным листом для очистки печатающей головки, чтобы исключить появление помарок при работе.
Мобильный принтер Brother PocketJet PJ-722, 8 стр/мин, термопечать, 200т/д, USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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