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Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к.

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Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к. - фото 1
Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Panasonic
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2500
  • Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к. - фото 1
  • Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
300 руб.  640 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 483815
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к.
300 руб. -53%
640 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAKURA
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Panasonic
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х11х10
Вес, кг.
1

Описание товара Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к.

Картридж SAKURA KXFA83A/E для лазерных принтеров Panasonic обеспечивает высококачественную печать до 2500 страниц. Совместим с моделями KX-FL51, KX-FL511 и другими. Производитель SAKURA гарантирует стабильность и четкость черных оттенков, поддерживая профессиональное качество ваших документов. Вес картриджа составляет 1.425 кг, что обеспечивает легкую и удобную замену без лишних усилий. Гарантия на товар — 1 год. Получите надежные результаты печати с каждой страницы!

Отзывы о товаре Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к.




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Характеристики
Бренд
SAKURA
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Panasonic
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж SAKURA KXFA83A/E для лазерных принтеров Panasonic обеспечивает высококачественную печать до 2500 страниц. Совместим с моделями KX-FL51, KX-FL511 и другими. Производитель SAKURA гарантирует стабильность и четкость черных оттенков, поддерживая профессиональное качество ваших документов. Вес картриджа составляет 1.425 кг, что обеспечивает легкую и удобную замену без лишних усилий. Гарантия на товар — 1 год. Получите надежные результаты печати с каждой страницы!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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