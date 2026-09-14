Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Panasonic
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%300 руб. 640 руб.
В наличии
Код товара: 483815
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300 руб. -53%
640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Panasonic
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х11х10
Вес, кг.
1
Описание товара Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к.
Картридж SAKURA KXFA83A/E для лазерных принтеров Panasonic обеспечивает высококачественную печать до 2500 страниц. Совместим с моделями KX-FL51, KX-FL511 и другими. Производитель SAKURA гарантирует стабильность и четкость черных оттенков, поддерживая профессиональное качество ваших документов. Вес картриджа составляет 1.425 кг, что обеспечивает легкую и удобную замену без лишних усилий. Гарантия на товар — 1 год. Получите надежные результаты печати с каждой страницы!
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Бренд
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Panasonic
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Картридж SAKURA KXFA83A/E для лазерных принтеров Panasonic обеспечивает высококачественную печать до 2500 страниц. Совместим с моделями KX-FL51, KX-FL511 и другими. Производитель SAKURA гарантирует стабильность и четкость черных оттенков, поддерживая профессиональное качество ваших документов. Вес картриджа составляет 1.425 кг, что обеспечивает легкую и удобную замену без лишних усилий. Гарантия на товар — 1 год. Получите надежные результаты печати с каждой страницы!
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж SAKURA KXFA83A/E для Panasonic KX-FL51, KX-FL511,KX-FL513,KX-FL541,KX-FLM663 черный , 2500 к.