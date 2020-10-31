Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор ACV GQB-2H 12Volt 2 камеры (1280*720)

Артикул: 48163
  • Видеорегистратор ACV GQB-2H 12Volt 2 камеры (1280*720) - фото 1
  • Видеорегистратор ACV GQB-2H 12Volt 2 камеры (1280*720) - фото 2
  • Видеорегистратор ACV GQB-2H 12Volt 2 камеры (1280*720) - фото 3
Видеорегистратор ACV GQB-2H 12Volt 2 камеры (1280*720) - фото 1
Видеорегистратор ACV GQB-2H 12Volt 2 камеры (1280*720) - фото 2
Видеорегистратор ACV GQB-2H 12Volt 2 камеры (1280*720) - фото 3
7 330 руб. 
Купить
+ 69 КэтКоинов
Артикул: 48163
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендACV
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора140°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экрананет
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Максимальное разрешение видеозаписи1280x720
Конструкцияскрытый монтаж
Кол-во камер2
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Датчик удара (G-сенсор)есть
Комплектациявидеорегистратор, документация, упаковка
Наличие встроенного микрофонанет
Состояние товарановый
Длина, см8
Высота, см3
Вес, кг0.5

Видеорегистратор ACV GQB-2H представляет собой надежное долговечное устройство, используемое автомобилистами для видеонаблюдения во время дорожного движения. Он выполнен в прочном металлическом корпусе, устойчивому к вибрациям и низким температурам. Основной блок может быть скрыт от посторонних глаз, тогда как две миниатюрные камеры не займут много места на стекле автомобиля и не привлекут внимание. Видеорегистратор ACV GQB-2H выполнен на базе мощного процессора Ambarella А7 и выдает качественное видео в формате HD с разрешением 1280x720 точек.

Особенности:

  • Датчик удара (G-сенсор) защищает видеофайлы от стирания при резких движениях автомобиля;
  • Объектив видеокамер имеет широкий угол обзора 140°;
  • Возможность подключения GPS-приемника для фиксации местоположения и скорости движения автотранспорта;
  • Поддержка карт памяти Compact Flash до 32 Гб;
  • Технология LVDS позволяет передавать видеосигнал по кабелю на большие расстояния.

Комплектация:

  • Видеорегистратор ACV GQB-2H;
  • Выносная камера (2 шт.)
  • Руководство пользователя;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Видеорегистратор ACV GQB-2H 12Volt 2 камеры (1280*720) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...