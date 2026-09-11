Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор
Протестированная защита от различного рода механических повреждений и влияния природных факторов: безупречная работа фонаря, несмотря на падения с 10-го этажа, мощные удары, сильную тряску и жесткие царапины, перепады температур. Вы спокойно можете пользоваться фонарем даже в самых трудных условиях. Невероятно простое и комфортное управление. Вам будет достаточно пары секунд, чтобы поменять режимы подачи света для освещения предметов вдали или вблизи. Американский светодиод последнего поколения Cree с гарантией на 50.000 часов (= 45 лет). Вы получаете довольно впечатляющий период работы, который не уменьшается от необходимости частого включения / выключения. Стопроцентная пыле- и водонепроницаемость (IP68). Это значит, что вода не проникнет в фонарь и не затронет электронику, даже если он находится на глубине 50 метров.
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