Наушники Koss Porta Pro Classic

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|Бренд
|Koss
|Тип товара
|Наушники
|Микрофон
|нет
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03.06.2020
Просто шикарный звук.
Весь диапазон частот, даже низкие на пределе слышимого диапазона. Хороший баланс с басами, на слабой громкости уровень низких частот не меняется, типо Bass Boost. Четкое звучание всех инструментов,услышал даже новые которые до этого не слышал. Складываются в очень компактный комок.
Удобное оголовье, ношу зимой под шапкой с ушами.
Недостатки:
Я для себя их не нашел. Наушники проработаны до мелочей. Спасибо фирме KOSS.
Комментарий:
Я сам музыкант и эти наушники это лучшее, что у меня было. А было много и придираюсь к звучанию сильно. Оценка 5+
03.06.2020
Поддерживаю всех, кто ставил пять звезд, эти наушники достойны шести-семи звезд на самом деле! По поводу звука - вот представьте, что ваша голова как-бы пустая ваза и через ушные отверстия ее всецело ЗАПОЛНЯЕТ божественный звук.
Я думал, что 60 Ом будут тихими, так даже на интегрированной звуковухе ПК наушники звучат громче, чем все 16 Ом вкладыши, что у меня были. Раза в полтора громче в среднем.
Недостатки:
Недостаток один - вызывают зависимость =) Если сломаются - буду страдать.
Комментарий:
Как мне показалось, у всей музыки появилась какая-то приятная "объемность", ощущение пространства. Это при том, что я не трогал никаких эквалайзеров, просто распаковал, подключил, убавил звук (громкие и это хорошо), залип. Я вообще впервые здесь отзыв пишу, не мог сдержаться, ушки того заслуживают.