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Тонер OKI C3300N/5500/9600/9650/9800 Cyan универсальный (glossy) (фл. 1кг) (Static Control) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер OKI C3300N/5500/9600/9650/9800 Cyan универсальный (glossy) (фл. 1кг) (Static Control)

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Тонер OKI C3300N/5500/9600/9650/9800 Cyan универсальный (glossy) (фл. 1кг) (Static Control)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C5500, C3300n
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479484
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Характеристики

Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C5500, C3300n
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, кг.
1.08

Описание товара Тонер OKI C3300N/5500/9600/9650/9800 Cyan универсальный (glossy) (фл. 1кг) (Static Control)

Компания Static Control специализируется на производстве высококачественных картриджей и компонентов для систем печати. Мы предлагаем самые эффективные решения на вторичном рынке систем формирования изображения благодаря тому, что мы оказываем лучшую в отрасли поддержку по месту работы клиентов, обеспечиваем бесперебойную работу глобальной сети материально-технического снабжения, неуклонно стремимся к достижению высочайшего качества обслуживания и обладаем непревзойденными опытом и знаниями в сфере исследований и разработки картриджей.

Отзывы о товаре Тонер OKI C3300N/5500/9600/9650/9800 Cyan универсальный (glossy) (фл. 1кг) (Static Control)




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Характеристики
Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C5500, C3300n
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Static Control специализируется на производстве высококачественных картриджей и компонентов для систем печати. Мы предлагаем самые эффективные решения на вторичном рынке систем формирования изображения благодаря тому, что мы оказываем лучшую в отрасли поддержку по месту работы клиентов, обеспечиваем бесперебойную работу глобальной сети материально-технического снабжения, неуклонно стремимся к достижению высочайшего качества обслуживания и обладаем непревзойденными опытом и знаниями в сфере исследований и разработки картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер OKI C3300N/5500/9600/9650/9800 Cyan универсальный (glossy) (фл. 1кг) (Static Control) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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