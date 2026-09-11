Карта памяти 256Gb SanDisk Ultra SDXC Class 10 UHS-I (120/10 MB/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
120
Скорость записи
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479417
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
120
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
13
Описание товара Карта памяти 256Gb SanDisk Ultra SDXC Class 10 UHS-I (120/10 MB/s)
Карта SanDisk Ultra microSD UHS-I дает вам настоящую свободу снимать и сохранять еще больше фотографий и видео, чем когда-либо, а также делиться ими.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
120
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Карта SanDisk Ultra microSD UHS-I дает вам настоящую свободу снимать и сохранять еще больше фотографий и видео, чем когда-либо, а также делиться ими.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти 256Gb SanDisk Ultra SDXC Class 10 UHS-I (120/10 MB/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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