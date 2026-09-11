Узел фотобарабана KYOCERA DK-7300 P4040dn 302P793063/302P793060/302P793061/302P793062/302P793064
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект обслуживания
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
P4040dn
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479403
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект обслуживания
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
P4040dn
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х17
Вес, кг.
1.9
Описание товара Узел фотобарабана KYOCERA DK-7300 P4040dn 302P793063/302P793060/302P793061/302P793062/302P793064
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Комплект обслуживания
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
P4040dn
Страна производитель
Китай
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Узел фотобарабана KYOCERA DK-7300 P4040dn 302P793063/302P793060/302P793061/302P793062/302P793064 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Узел фотобарабана KYOCERA DK-7300 P4040dn 302P793063/302P793060/302P793061/302P793062/302P793064