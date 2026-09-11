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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479300
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Описание товара Картридж EPSON T40D голубой для SC-T3100/ T3100N/T5100/T5100N 50мл
Картридж струйный EPSON T40D с чернилами пурпурного цвета представляет собой производительное решение для цветной печати в домашних условиях или в бизнес-среде — будь то в типографиях, фотостудиях или офисах. Емкость модели составляет 50 мл. Благодаря передовым технологиям и качественным компонентам, которые используются при производстве, сменный блок порадует вас первоклассным качеством готовой продукции и поможет создавать фотографии, различные документы и рекламные материалы с яркими и насыщенными цветами без каких-либо искажений и визуальных дефектов. Картридж струйный EPSON T40D отличается высокой надежностью и обеспечит стабильную работу на протяжении всего срока эксплуатации. Данная модель предназначена для установки в широкий ряд принтеров Epson SureColor. В целях сохранения заводских свойств сменный блок необходимо хранить в сухом и недоступном для солнечных лучей месте. Картридж поставляется в картонном боксе.
Картридж струйный EPSON T40D с чернилами пурпурного цвета представляет собой производительное решение для цветной печати в домашних условиях или в бизнес-среде — будь то в типографиях, фотостудиях или офисах. Емкость модели составляет 50 мл. Благодаря передовым технологиям и качественным компонентам, которые используются при производстве, сменный блок порадует вас первоклассным качеством готовой продукции и поможет создавать фотографии, различные документы и рекламные материалы с яркими и насыщенными цветами без каких-либо искажений и визуальных дефектов. Картридж струйный EPSON T40D отличается высокой надежностью и обеспечит стабильную работу на протяжении всего срока эксплуатации. Данная модель предназначена для установки в широкий ряд принтеров Epson SureColor. В целях сохранения заводских свойств сменный блок необходимо хранить в сухом и недоступном для солнечных лучей месте. Картридж поставляется в картонном боксе.
Картридж EPSON T40D голубой для SC-T3100/ T3100N/T5100/T5100N 50мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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