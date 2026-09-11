Картридж Brother TN-423Y (4000 стр.) желтый для HLL8260CDW/DCPL8410CDW/MFCL8690CDW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479294
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х15х11
Вес, г.
770
Описание товара Картридж Brother TN-423Y (4000 стр.) желтый для HLL8260CDW/DCPL8410CDW/MFCL8690CDW
Группа компаний Brother со штаб-квартирой в городе Нагойя (Япония), является многонациональной компанией с офисами и производственными объектами по всему миру. Являясь членом Группы Компаний Brother, ООО Бразер является поставщиком технологических решений, помогая компаниям повышать свою производительность, благодаря оптимизации документооборота, широким возможностям оцифровки документов и мобильным решениям
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Группа компаний Brother со штаб-квартирой в городе Нагойя (Япония), является многонациональной компанией с офисами и производственными объектами по всему миру. Являясь членом Группы Компаний Brother, ООО Бразер является поставщиком технологических решений, помогая компаниям повышать свою производительность, благодаря оптимизации документооборота, широким возможностям оцифровки документов и мобильным решениям
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж Brother TN-423Y (4000 стр.) желтый для HLL8260CDW/DCPL8410CDW/MFCL8690CDW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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