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Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG

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Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 1
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 2
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 3
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 4
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 5
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 6
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 7
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 8
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 9
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 1
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 2
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 3
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 4
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 5
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 6
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 7
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 8
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 9
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477996
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпус
Размеры в упаковке, см
70х65х36
Вес, кг.
18.84

Описание товара Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG

Корпус Fractal Design Define 7 XL Dark TG [FD-C-DEF7X-03] имеет строгий и лаконичный дизайн. Он выполнен в черном цвете и не усложнен лишними деталями. Фронтальная панель конструкции имеет сплошную конструкцию и выполнена из алюминия. Панель управления устройством располагается сверху. Так как корпус Fractal Design Define 7 XL Dark TG [FD-C-DEF7X-03] выполнен в формате Full-Tower, внутри него получится разместить не только все необходимое для геймерского ПК, но также и другие второстепенные компоненты.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпус
Описание
Корпус Fractal Design Define 7 XL Dark TG [FD-C-DEF7X-03] имеет строгий и лаконичный дизайн. Он выполнен в черном цвете и не усложнен лишними деталями. Фронтальная панель конструкции имеет сплошную конструкцию и выполнена из алюминия. Панель управления устройством располагается сверху. Так как корпус Fractal Design Define 7 XL Dark TG [FD-C-DEF7X-03] выполнен в формате Full-Tower, внутри него получится разместить не только все необходимое для геймерского ПК, но также и другие второстепенные компоненты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-03) Black Dark TG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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