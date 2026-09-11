Top.Mail.Ru
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 1
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 2
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 3
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 4
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 5
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 6
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 7
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 8
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 9
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 10
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 11
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 12
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 13
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 14
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 15
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 16
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 17
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 18
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 19
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 20
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 21
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 22
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 23
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 24
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 25
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 26
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 27
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 28
Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 1
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 2
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 3
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 4
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 5
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 6
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 7
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 8
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 9
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 10
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 11
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 12
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 13
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 14
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 15
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 16
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 17
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 18
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 19
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 20
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 21
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 22
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 23
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 24
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 25
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 26
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 27
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 28
  • Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477994
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
240x475x547
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
491
Материал корпуса
алюминий, пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
E-ATX, mATX, mini-ITX, ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
6
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х56х33
Вес, кг.
15.98

Описание товара Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black

Корпус Fractal Design Define 7 [FD-C-DEF7A-01] с черным цветовым оформлением собирается из стальных и алюминиевых деталей, являясь полноценной базой для сборки системного блока со значительным игровым потенциалом. Изделие типоразмера MidTower с лаконичным дизайном предлагается потребителю без блока питания, который вы сможете приобрести отдельно с учетом суммарного энергопотребления всех компонентов системы. Корпус вмещает мат. плату E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX, допускает установку видеопроцессора длиной до 491 мм и кулера для ЦПУ высотой до 185 мм. Корпус для игрового ПК Fractal Design Define 7 [FD-C-DEF7A-01] относится к числу малошумных и обеспечивает постройку системного блока с пониженной шумностью благодаря наличию шумопоглощающих панелей. Для оптимизации рабочей температуры теплонагруженных компонентов системы он получил три 140-миллиметровых вентилятора.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
240x475x547
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
491
Материал корпуса
алюминий, пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Форм-фактор
E-ATX, mATX, mini-ITX, ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
6
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Fractal Design Define 7 [FD-C-DEF7A-01] с черным цветовым оформлением собирается из стальных и алюминиевых деталей, являясь полноценной базой для сборки системного блока со значительным игровым потенциалом. Изделие типоразмера MidTower с лаконичным дизайном предлагается потребителю без блока питания, который вы сможете приобрести отдельно с учетом суммарного энергопотребления всех компонентов системы. Корпус вмещает мат. плату E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX, допускает установку видеопроцессора длиной до 491 мм и кулера для ЦПУ высотой до 185 мм. Корпус для игрового ПК Fractal Design Define 7 [FD-C-DEF7A-01] относится к числу малошумных и обеспечивает постройку системного блока с пониженной шумностью благодаря наличию шумопоглощающих панелей. Для оптимизации рабочей температуры теплонагруженных компонентов системы он получил три 140-миллиметровых вентилятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...