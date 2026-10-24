МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 500 руб.
В наличии
Код товара: 477820
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
90 500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
67х63х52
Вес, кг.
50
Описание товара МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера)
Идеальное решение для загруженных офисов малого и среднего размера, где печатается и сканируется большой объем документов. Расширенная персонализация функций на дисплее обеспечит простой доступ к самым часто используемым функциям. Используйте портативное устройство для всех этапов обработки документации благодаря расширенным возможностям подключения к мобильным устройствам.
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Купить МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - по цене 90500 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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