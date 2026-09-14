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Картридж матричный Cactus CS-SP300 фиолетовый для Samsung Star SP300/250 FR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж матричный Cactus CS-SP300 фиолетовый для Samsung Star SP300/250 FR

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Картридж матричный Cactus CS-SP300 фиолетовый для Samsung Star SP300/250 FR - фото 1
Картридж матричный Cactus CS-SP300 фиолетовый для Samsung Star SP300/250 FR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
  • Картридж матричный Cactus CS-SP300 фиолетовый для Samsung Star SP300/250 FR - фото 1
  • Картридж матричный Cactus CS-SP300 фиолетовый для Samsung Star SP300/250 FR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
250 руб.  410 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж матричный Cactus CS-SP300 фиолетовый для Samsung Star SP300/250 FR
250 руб. -39%
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Картридж матричный Cactus CS-SP300 фиолетовый для Samsung Star SP300/250 FR

Картридж матричный для Samsung Star SP300/250 FR

Отзывы о товаре Картридж матричный Cactus CS-SP300 фиолетовый для Samsung Star SP300/250 FR




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Описание
Картридж матричный для Samsung Star SP300/250 FR
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж матричный Cactus CS-SP300 фиолетовый для Samsung Star SP300/250 FR - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 250 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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