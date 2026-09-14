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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-13/18ВК (575.1.2.70) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-13/18ВК (575.1.2.70)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-13/18ВК (575.1.2.70)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
5 980 руб.  8 174 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476320
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-13/18ВК (575.1.2.70)
5 980 руб. -27%
8 174 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
33.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-13/18ВК (575.1.2.70)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-13/18ВК 575.1.2.70 выполняет операции по сверлению отверстий и заворачиванию крепежа. В комплект входит два аккумулятора, что способствует бесперебойной работе. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и производительность. Встроенный светодиод оптимально подсвечивает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных помещениях.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-13/18ВК (575.1.2.70)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
33.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-13/18ВК 575.1.2.70 выполняет операции по сверлению отверстий и заворачиванию крепежа. В комплект входит два аккумулятора, что способствует бесперебойной работе. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и производительность. Встроенный светодиод оптимально подсвечивает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных помещениях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-13/18ВК (575.1.2.70) - стоимость товара 5980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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