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Диск пильный по дереву Stayer Super-Line 185x20 3682-185-20-48 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск пильный по дереву Stayer Super-Line 185x20 3682-185-20-48

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Диск пильный по дереву Stayer Super-Line 185x20 3682-185-20-48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск пильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475873
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Диск пильный по дереву Stayer Super-Line 185x20 3682-185-20-48
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Диск пильный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
350

Описание товара Диск пильный по дереву Stayer Super-Line 185x20 3682-185-20-48

Пильный диск по дереву для чистых результатов обрезки при продольном и поперечном распиливании в мягкой и твердой древесине.



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Отзывы о товаре Диск пильный по дереву Stayer Super-Line 185x20 3682-185-20-48




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Диск пильный
Страна производитель
Китай
Описание
Пильный диск по дереву для чистых результатов обрезки при продольном и поперечном распиливании в мягкой и твердой древесине.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск пильный по дереву Stayer Super-Line 185x20 3682-185-20-48 - стоимость товара 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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